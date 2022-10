Katayo so izbrisali

Pevka Kataya ima že dlje težave z lažnimi profili na družabnih omrežij, ki jih ljudje ustvarjajo, da bi ji nagajali, zaradi česar je na podlagi prijav še sama ostala brez svojega pravega profila. »Instagram ti kar odvzame profil, niti ne preverijo ljudi, ki to počnejo, zadeve prijavljajo. Poleg tega smo verjetno že vsi ugotovili, kako cenzurirana postajajo omrežja. Niti lastnega mnenja nisi mogel izraziti, ne da bi ti kaj prilepili zraven ali ti celo odstranili objavo.

Razlog: širjenje lažnih informacij in tako naprej. Da ne govorim, kaj vse se najde na omrežjih, poleg tega pa obstaja kup profilov, na katerih se bohotijo gola, ne razgaljena telesa, ki jih nihče ne nadzira. Očitno ni ne varnosti ne nadzora. V bistvu si sploh ničesar več ne upam objaviti,« je iskrena pevka, ki zadnje čase s seksi fotografijami služi tudi na platformi onlyfans.

»Na slovenski sceni sem prisotna 17 let. V tem času sem pela v znanih zasedbah, sama, imela super pesmi, sodelovala v znanih oddajah, igrala v mnogo risankah in si gradila ime. In sem si ga zgradila. Potem pa doživim, da mi izbrišejo profil. Saj ne da bi bila to kakšna tragedija, je pa neprijetno. Poleg tega sem izgubila marsikateri stik, fotografijo in spomin,« je še priznala pevka, ki si je že ustvarila nov profil, a grenak priokus zaradi dogajanja na omrežjih kljub temu ostaja.