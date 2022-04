Katarina Veselko: Naporno je bilo odraščati z očetom, ki ga pozna cela Slovenija

Katarina Veselko je po poklicu diplomirana psihologinja, ki se je v svojem življenju preizkusila v številnih vlogah. Nekaj časa je delala tudi kot improvizatorka, trenutno pa se posveča predvsem svojemu družinskemu življenju, saj je mama dveh punčk. Je tudi ambasadorka poguma. Pridobila je namreč mednarodno licenco za izvajanje programov za krepitev poguma. O tej temi je predavala na dogodku Epidemija poguma na Pozitivni psihologiji leta 2019 in z močnimi sporočili navdušila obiskovalce. Je tudi facilitatorka, coachinja in trenerka. Trenutno je zadolžena za oblikovanje licenčnih programov, ki se jih nato izvaja v podjetjih in organizacijah. Ne moremo mimo tega, da je tudi hči znanega slovenskega igralca Boruta Veselka, ki je zaslovel z oddajo Odklop.

