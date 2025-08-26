PODKAST SUPER MOČ

Katarina Venturini iskreno o Andreju Škufci: Velikokrat me je naredil žalostno (VIDEO)

S plesom je spisala slovensko športno plesno zgodovino.
Fotografija: Katarini Venturini se je najbolj vtisnil v spomin trenutek, ko je na tekmovanju na Kitajskem jokala. FOTO: Marko Feist
P. K.
26.08.2025 ob 10:05
Poslušajte

Čas branja: 1:53 min.

Katarina Venturini, štirikratna svetovna in kar 23-kratna državna prvakinja, je v novi epizodi serije Supermoč razkrila, kaj ples zanjo v resnici pomeni. »Ples je čustvo, energija, strast,« pravi ena najbolj prepoznavnih slovenskih plesalk, ki danes kot učiteljica in sodnica navdihuje nove generacije. Z Andrejem Škufco sta dolga leta predstavljala popolno plesno kemijo, zdaj pa Venturinijeva dokazuje, da ples ni zgolj vaja v tehnični popolnosti, ampak resnična življenjska filozofija. 

Bila sta nerazdružljivi dvojec. FOTO: Samec Blaž
Bila sta nerazdružljivi dvojec. FOTO: Samec Blaž

Najbolj pretresljiv trenutek njene kariere ni bil povezan z medaljami, temveč s solzami na parketu. Na Kitajskem je v težkem osebnem obdobju jokala med nastopom, a prav ta bolečina je rodila eno njenih najboljših izvedb. »Solze ne izničijo lepote – včasih jo šele poglobijo,« pove ganjeno. Ples je po njenih besedah tudi orožje proti stiskam – že med drugo svetovno vojno so ljudje plesali v zakloniščih, da bi pregnali strah in našli vsaj košček miru.

Ženske pogumno, moški zadržano

A Venturinijeva opozarja, da ima ples še vedno ovire. Ženske v plesne šole prihajajo pogumno, moški pa se pogosto zadržujejo – iz strahu, sramu ali prepričanja, da ples ni zanje. »Ko pa dobijo strukturo in jasna navodila, se sprostijo. Marsikateri mi potem prizna, da je bila to ena najboljših odločitev v življenju,« pravi. Prepričana je, da ples ne gradi le teles, ampak tudi samozavesti in duše. Njeno sporočilo je jasno: »Če znaš hoditi, znaš tudi plesati.« 

Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete na povezavi.

 

