Katarina Keček: Odkar sem zbolela za rakom, sem svoja otroka videla trikrat

Ni je težko najti med ljudmi za mizami, na pogovor namreč pride v rožnati lasulji. »Tistih lasulj, ki imitirajo običajne barve las, nočem, končno se lahko poigram z barvami na glavi. In te pisane so zdaj po pustu še znižane,« pove v smehu. A pogovor, ki sledi, na obraz prikliče vse prej kot smeh, čeprav tudi tega kdaj pa kdaj.

Katarina, kako ste?

Zdaj končujem kemoterapije, ki sem jih prenesla bolje, kot sem pričakovala. Lasje so seveda odpadli. Ponujali so mi sicer terapijo s hlajenjem glave, pri kateri naj lasje ne bi izpadli, a se za to nisem odločila. Če se mora moje telo boriti, naj se bori ... Preberite več na onaplus.si.