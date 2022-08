Katarina Čas v avtu počela to, kar je strogo odsvetovano (FOTO)

Strokovnjaki vseskozi opozarjajo, naj sovozniki med vožnjo nikar ne dvigajo nog na armaturno ploščo. Pred kratkim je Javna agencija za varnost prometa objavila tudi grozljiv rentgenski posnetek osebe, ki je imela v času nastanka nesreče noge na armaturni plošči. A kaže, da igralka Katarina Čas z morebitnimi posledicami ni seznanjena. V vožnji skozi Toskano je ležerno potovala na sovoznikovem sedežu in z bosimi nogami na armaturni plošči.

Nogi Katarine Čas. FOTO: Zaslonski posnetek

