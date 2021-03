Katarina Čas se vrača na male zaslone

Pred kratkim se je v javnosti kot požar razširila novica, da se na male zaslone vrača priljubljeni igralec Jurij Zrnec, in sicer bo zveste oboževalke in oboževalce navduševal kot glavni zvezdnik nove humoristične nanizanke. Kot so razkrili na POP TV, na zaslone kmalu prihaja nova kuharska serija Ja, Chef!, v kateri se bo Zrnec spretno sukal za štedilnikom. Znano je, da mu bo družbo delal priljubljeni kuharski chef Bine Volčič, ki ga poznamo kot sodnika šova MasterChef Slovenija. »Jurij Zrnec bo nov kuharski mag, ki bo s trdo roko vladal v kuhinji nove serije Ja, Chef! Trenutno pridno trenira pri Binetu Volčiču. Več podrobnosti o prihajajoči seriji in seveda, kdaj bo na sporedu, pa bo znano kmalu,« so sporočili s komercialne televizije in se zavili v tančico skrivnosti glede govoric, da naj bi nastopila še druga zveneča imena z naše scene.



Kljub temu so se razširile govorice, da naj bi v največjem slovenskem studiu, ki se razprostira na več kot 2000 kvadratnih metrih, kjer so postavili luksuzno restavracijo, ki v vseh pogledih menda presega katero koli resnično restavracijo pri nas, poleg Jurija Zrneca nastopili številni zvezdniški igralci, med njimi tudi Katarina Čas. Ta je pred leti s svojim igralskim talentom navduševala v Hollywoodu, trenutno pa jo lahko gledamo v spletni predstavi Špas teatra Ženska: ljubezni, izgube, obleke.

