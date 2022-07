Katarina Čas osupnila s svojo lepoto in razkrila, kje uživa na dopustu (FOTO)

Brezčasna Katarina Čas s svojo naravno lepoto vedno znova pritegne pozornost, njena kariera pa je ena izmed najbolj bleščečih pri nas. Lahko se pohvali s sodelovanje s svetovnimi zvezdniki, kot sta Al Pacino ali Leonardo DiCaprio.

Vseeno je ob vsej slavi in uspehu ostala trdno na tleh. Njen nasmeh nas že leta spremlja z naslovnic in plakatov, poznamo jo kot voditeljico in seveda igralko, ki snema doma in v tujini. Pred časom smo spoznali tudi njen glas, predstavila se je še kot pevka.

Katarina si zna vzeti čas tudi zase in zadihati s polnimi pljuči. Svoje sledilce je pred kratkim razveselila s serijo fotografij s počitnic. Iz objave je razvidno, da lepa igralka kar žari in da ji dopust dobro dene.

