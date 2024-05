Katarina Benček iskreno o obdobju nosečnosti: Včasih se raje ugriznimo za jezik (FOTO)

Slovenska vplivnica in podjetnica Katarina Benček, ki bo letos prvič postala mama, je na Instagramu iskreno spregovorila o obdobju veselega pričakovanja. Sprva se je s smešnimi videi nekoliko pošalila iz nosečniških tegob, kot so otečene noge in premajhna oblačila. Nato pa je dejala, da je sicer biti noseča lepo, saj v njej raste novo življenje, a da to še zdaleč ne pomeni, da je to obdobje za žensko lahko.

Svoje sledilke je ob tej priložnosti pozvala, naj se ne bojijo povedati na glas, da jim je težko, ali pa da so vse te spremembe zanje morda prehitre/strašljive, samo zato, da ne bodo obsojane s strani družbe. »Konec dneva si pomembna samo ti,« je še dejala.

Katarina Benček. FOTO: Instagram

Benčkova je ljudi pozvala tudi, naj ne dajejo nasvetov o nosečnosti in porodu, za katere jih nihče ni prosil. »Včasih se raje ugriznimo za jezik,« je še zapisala v Instagram zgodbi.