Katarina Benček dočakala veliki trenutek, s partnerjem sta se zaročila (FOTO)

Katarina Benček in njen partner Marko Pavlović, ki se ju marsikdo spomni po sodelovanju v oddaji Super par, sta skupaj že več let. Zdaj sta dočakala veliki trenutek v njuni zvezi. Katarina je na družbenem omrežju Instagram sporočila, da sta se z Markom zaročila.

V svoji novi objavi je razkrila, kako je prišlo do zaroke. Kot je zapisala, sta bila povabljena na dogodek, kjer so imeli namen zasaditi smilj (rožo nesmrtnico), tam pa se je nato zgodila zaroka. »Sanjalo se mi ni, da se bo to spremenilo v zaroko – no, Marku pa tudi čisto zares ne. Marko je človek, ki težko planira in ga vodijo občutki… tako je imel prstan že eno leto in čakal na “pravi trenutek”, da gre na koleno. Od Dubaja do New Yorka (ja, prstan je potoval non-stop z nama, in jaz ga nisem odkrila!) je na koncu pristal na moji roki – na Pagu. Spontano se je odločil, da zdaj je čas,« je zapisala Katarina.

Kot je razkrila, Marka ob vprašanju sploh ni slišala in je mislila, da je v škatlici smilj za posaditev. »V vsej zmedi zagledam prstan in kar ne razumem – ali gre to zdaj zares ali delamo v duhu eventa? Možgani so mi skoraj zakuhali. Na koncu, vsa zmedena, rečem “JA”,« je zapisala in še dodala, da bo končno lahko rekla »moj mož« in ji ne bo več treba govoriti »moj partner Marko«.

Katarina in Marko sta lani že imela en velik razlog za veselje. Rodila se jima je namreč hčerka.