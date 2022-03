Karmen Švegl: Jokala sem vsakič, ko sem želela poklicati sina

Dopisnica RTV Slovenija z vojnih območij Karmen Willum Švegl se je v preteklih letih javljala že s številnih kriznih območij, v zadnjih tednih tudi iz Ukrajine. Izkušnja je bila tudi zanjo, četudi je vajena hudih prizorov z vsega sveta, zelo težka. Med drugim tudi zato, ker je bila tako daleč od svojega sina. Te dni je že znova pri svoji družini v Združenih arabskih emiratih.

V pogovoru za MMC je med drugim spregovorila o tem, da gre v vojni vedno nekaj narobe, vprašanje je le, kako hudo. »Meni se je zgodilo prvo noč, da sem do treh ponoči pri minus 12 stopinjah Celzija ostala ujeta zunaj. Bilo je noro mrzlo. Ni bilo čiste pitne vode, zeblo me je do kosti, nisem vedela, kje bi dobila hrano, in potem le nekako pridem v Lvov. To so takšne razmere, ko ni prostora za strah. Ne moreš razmišljati o ničemer drugem kot o tem, da preživiš in si najdeš neko začasno zatočišče,« je povedala v pogovoru in dodala, da moraš biti na kriznih žariščih vedno pripravljen, da se odzoveš na katero koli nepredvidljivo situacijo. »Nekdo lahko vsak trenutek strelja nate, mraz te lahko pokonča ali pa ne najdeš strehe nad glavo ... Štiriindvajset ur na dan vse dni v tednu moraš biti zbran in na preži. Ves čas v nekakšni pripravljenosti. Šele po petih dneh, ko sem prišla v mesto Vinica, sem začela razmišljati o drugih stvareh.«

Ob tem je priznala tudi, da je šele po petih dneh v Ukrajini začela razmišljati o drugih stvareh, tudi o sinu Oskarju. »Videla sem številne družine z otroki, in takrat pomisliš, kje si, ali je prav to, kar počneš ... Skratka te dileme. Začenja se notranji boj.«

Povedala je tudi, da je na letalo odšla, ko je Oskar že spal. »Poljubila sem ga in mu rekla: 'Odpusti mi!' Od takrat se potem štiri dni nismo slišali. Vsakič ko sem želela poklicati, so mi tekle solze. Bilo je res hudo, a je zdaj za mano,« je povedala o težki preizkušnji.