Karl Erjavec oddal hčerko Evo, poročila se je z milijonarjem

Andrej Marčič. FOTO: Mediaspeed

Eva Erjavec je postala prava senzacija leta 2015, ko je pritegnila pozornost slovenskih medijev. FOTO: Mediaspeed

Zapeljiva lepotica, ki je vsakič, ko se je pojavila ob očetu, pritegovala pozornost in moške poglede, je oddana. Kot nam je uspelo izvedeti, se je pred kratkim poročila z uspešnim slovenskim podjetnikom, direktorjem podjetja Marand,. Eva, ki so jo v preteklosti povezovalo sin celo, je srečo in ljubezen tako našla v objemu 53-letnega bogataša.Pred dnevi, ko je novica pricurljala do nas, smo želeli veselo novico preveriti tudi pri njenem očetu, Karlu Erjavcu, a se na naše klice ni odzval.Lepa politikova hči je znana po tem, da uživa v življenju na veliki nogi. Na družabnih omrežjih, kjer redno objavlja, je vedno zapeljiva in do potankosti urejena. Po končanem študiju na ekonomski fakulteti se je tam tudi zaposlila kot mlada raziskovalka in asistentka.