Karl Erjavec in njegov brat sta tekmeca

Brata Martin in Karl Erjavec sta znana slovenska obraza, dejavna vsak na svojem področju. Eden je glasbenik, član legendarnega Pop Designa, drugi politik. Čeprav sta precej različna, pa imata skupno strast, tenis, zaradi katerega se po navadi na igrišču prelevita v velika nasprotnika. Teniška navdušenca sta že od najstniških let.

V desetletjih, ki so sledila, sta se preizkusila v vsem. Tekmovala sta v dvojicah in posamezno, skupaj in na nasprotnih straneh mreže. Čisto zares, profesionalno, ga ni nihče od njiju nikoli igral, oba ga igrata rekreativno. »Nabralo se je tudi precej nagrad in pokalov, zaradi katerih sva vesela,« pravi Martin. V medsebojnih obračunih ima trenutno več zmag Karl.

»Zelo dobro poznava igro drug drugega, morda on mojo pozna še malce bolje kot jaz njegovo. Vsekakor pa ima Karl pri odločilnih točkah bolj mirno roko, kar je očitno prednost. Jaz sem zelo borben in moja igra je bolj napadalna, kar pomeni, da če mi tisti dan dobro gre, me brat zelo težko premaga. Na drugi strani pa ima Karl nekoliko bolj obrambno igro, v kateri ne popusti in s svojo borbenostjo za vsako piko na koncu tudi zmaga,« pravi Martin in doda, da poraz njegov brat težje sprejema kot on, se pa nista nikoli sprla. Ne glede na to, kdo je boljši, tenis v povprečju igrata dvakrat na teden. Tenis spremljata tudi kot gledalca in navijača.

»Oba navijava za nekaj igralcev, ne samo za enega, obema pa je denimo skupni Roger Federer,« pove Martin.