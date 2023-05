Kaotičen zaključek sezone: poglejte, kdo je bil na premieri (FOTO)

Kot zadnjo premiero te sezone so na odru novogoriškega gledališča uprizorili črno komedijo Kaos uveljavljenega finskega dramatika, režiserja in igralca Mike Myllyaha. Predstavo je režiral Diego de Brea, ki se je tako po 15 letih vrnil v omenjeno gledališko hišo.

Igralec in režiser Jaša Jamnik je užival v družbi dramaturginje Tatjane Doma.

Gre za prvo slovensko uprizoritev te črne komedije iz leta 2008, v kateri Mika Myllyaho (1966) poudarja boj posameznika z zahtevami sodobne družbe, ki čedalje bolj ozko, ostro in tudi kruto opredeljuje, kako naj bi živeli. V Kaosu je predstavljena trojica sodobnih žensk, ki doživljajo hude življenjske pretrese, ob katerih zapadajo v stanja nenadzorovanega vedenja. V predstavi nastopajo Mojca Funkl, Ana Facchini, Medea Novak in Žiga Udir. De Brea je tudi avtor vizualne podobe in glasbenega izbora, za dramaturgijo je poskrbela Martina Mrhar, za oblikovanje videa Amir Muratović in Bojan Boštjančič ter za oblikovanje zvoka Stojan Nemec.

Režiser Diego de Brea z igralkami in igralcem (z leve) Mojco Funkl, Medeo Novak, Ano Facchini in Žigo Udirjem

Mirjam Drnovšček, direktorica SNG Nova Gorica, z vodjo odnosov z javnostjo Metko Sulič