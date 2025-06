Kanglerjev morski dopust: školjke in sporočilo za Goloba (FOTO)

Predsednik mariborske SDS Franc Kangler, ki je med drugim zasedal tudi funkcije poslanca, državnega svetnika in državnega sekretarja na notranjem ministrstvu, si je v teh vročih poletnih dneh privoščil oddih na morju. Kot pravi ljubitelj Jadrana in podvodnega ribolova je z obale znova poslal prav posebno razglednico – s ščepcem ironije in polnim krožnikom školjk.

»Pri lačnem Francu«

Kangler je na družbenih omrežjih objavil fotografijo s čolna, kjer pripravlja preprosto morsko malico – školjke, ki jih je, kot pravi, ujel kar sam. Fotografijo je opremil z napisom »Pri lačnem Francu«, ob tem pa dodal še pomenljivo sporočilo:

»Sam sem nalovil školjke in si jih sam pripravil – za razliko, konGolobo vse strežejo …«

S sarkazmom se je očitno obregnil ob aktualnega premierja Roberta Goloba, ki ga Kangler pogosto javno kritizira. In sestavil je novotvorjeno besedo iz konobe (gostilne) in Goloba. okrat je v ospredju ulov školjk, ki jih je – kot poudarja – ujel in pripravil sam, daleč stran od protokolarnih večerij in strežbe.

Franc Kangler že vrsto let dopustuje na Pagu, kjer ima svojo počitniško hišico in obilo priložnosti za uresničevanje svoje strasti – podvodnega ribolova. V preteklosti je na družbenih omrežjih že večkrat pokazal, s kakšno spretnostjo ulovi hobotnico kar z golimi rokami.

Nekateri sledilci so mu ob objavi čestitali za užitkarjenje, drugi pa so ga kritizirajo, od kod mu zdaj še denar za čoln.