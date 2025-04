Kangler ponosen na svojo hčerko: poglejte, kje je doštudirala. Oglasil je se tudi Janša (FOTO)

Nekdanji mariborski župan, državni svetnik, poslanec vodja mariborskega odbora SDS Franc Kangler je na družbenem omrežju delil fotografijo s svojo hčerko Mašo, ki v svečanem diplomskem pokrivalu stoji pred tablo Evropske akademije znanosti in umetnosti (European Academy of Sciences and Arts), pod katero deluje zasebna univerza Alma Mater Europaea.

Ponosni oče se seveda ni mogel izogniti veselju ob hčerkinem akademskem dosežku. »Ponosni ...« je zapisal pod objavo fotografije s hčerko, na katero je dodal še simbol štiriperesne detelje, hvaležnosti in slovensko zastavo.

FOTO: Zaslonski posnetek

Evropska akademija znanosti in umetnosti (EASA) ima sedež v Salzburgu. Sicer ni šola, univerza ali druga oblika izobraževalne ustanove, temveč elitna akademska organizacija. Pod njenim okriljem je nastala univerza Alma Mater Europaea, ki ima univerze v Sloveniji, Italiji, Avstriji ter na Hrvaškem. V Sloveniji ima sedež v Mariboru, z dodatnimi lokacijami v Ljubljani, Murski Soboti in Celju.

Prav na tej univerzi je Kanglerjeva hčerka uspešno zaključila študij. Glede na naglavno pokrivalo sklepamo, da je končala drugo ali tretjo bolonjsko stopnjo in s tem formalno zaključila pomembno poglavje svoje akademske poti. Kakšen je njen naziv, smo se z vprašanjem obrnili tudi na Franca Kanglerja, na njegov odgovor pa še čakamo.

Leta 2012 je dalajlama obiskal Maribor. FOTO: Mediaspeed

Univerza ponuja širok spekter študijskih programov na dodiplomski, magistrski in doktorski ravni, vključno z arhivistiko, menedžmentom, plesom, humanistiko, zdravstveno nego, fizioterapijo, socialno gerontologijo, spletnimi in informacijskimi tehnologijami ter umetno inteligenco.

Cene šolnin se za magistrski študij gibljejo okoli 3000 evrov na letnik, za doktorski študijski program pa je treba seči malo globlje v žep. Šolnine za lani kažejo, da je bilo za doktorske programe treba odšteti: socialna gerontologija (3300 evrov na letnik), strateški komunikacijski management (3300 evrov na letnik), projektni management (8600 evrov na letnik), fizioterapija (5500 evrov na letnik), arhivistika (3300 evrov na letnik), uporabna umetna inteligenca (5200 evrov na letnik).

Franc in Maša Kangler z dr. Rigoberto Menchú Tum, Nobelovo nagrajenko. FOTO: Mediaspeed

Na študijski uspeh Kanglerjeve hčerke se je odzval tudi predsednik SDS Janez Janša, ki je družini čestital.

Leta 2010: General Håkan Syren, predsedujoči Vojaškemu odboru Evropske unije (EUMC) in Maša Kangler, hči Franca Kanglerja. FOTO: Mediaspeed

Maša Kangler se je v času županovanja Franca Kanglerja, med letoma 2006 in 2012, pogosto pojavljala na družabnih dogodkih s svojim očetom. Med drugim je bila ob očetu, ko je tibetanski duhovni vodja dalajlama obiskal Maribor.