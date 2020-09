Kandidatke za miss Slovenije tekmovale v sladicah

Različne vrste potice, štruklji, zavitki, pecivo, piškoti in še bi lahko naštevali dobrote, s katerimi so prejšnji konec tedna na tradicionalnem pikniku Miss Slovenije v Business & Spa Resortu Rimske terme postregle kandidatke za krono najlepše Slovenke. S še eno v vrsti nalog, s katerimi morajo dekleta dokazati, da niso samo lepa, pač pa imajo tudi mnoge druge odlike, so dokazale, da se odlično znajdejo v prav vsaki vlogi. V skladu z geslom tekmovanja Podpirajmo slovensko so ustvarile sladice, ki simbolizirajo kraje, iz katerih prihajajo, ter značilnosti kraja prepletle s svojo osebnostjo. Pri tem so poleg dobrega poznavanja ...