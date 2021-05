Kandidatka za sanjskega moškega služi z erotičnimi fotografijami

Mlada frizerka več kot očitno ve, kako razvneti močnejši spol. FOTOGRAFIJI: INSTAGRAM

Kandidatka v priljubljenem šovu Sanjski moškije brez dlake na jeziku že v prvi oddaji povedala, da je doktor za moške, in očitno ni pretiravala. Mlada frizerka več kot očitno ve, kako unovčiti priljubljenost in svoje čare, saj jepustila brez besed, ko se je na spoznavnem večeru pojavila v obleki, ki je razkrivala njeno zadnjico.A kmalu zatem je kot strela z jasnega odjeknila novica, da ta mlada temnolaska denarce služi s svojimi oblinami, in sicer z erotičnimi fotografijami moško domišljijo razvnema na platformi OnlyFans. 23-letnica iz Slovenj Gradca je sicer pred vstopom v šov razkrila, da prihaja iz izjemno verne družine.»Prihajam iz verne družine, kar pomeni, da sem vzgojena z veliko pomembnimi načeli v življenju, kot so ljubezen, iskrenost, spoštovanje, pogovori in razumevanje. Zaradi tega si želim moškega, ki se zaveda vseh teh vrednot. Želim si pa tudi svoje družine,« je povedala Ana, ki je priznala, da si ni želela, da bi dejstvo, da služi na omenjeni platformi, prišlo v javnost.Postavna temnolaska, ki trenutno uživa na počitnicah v tujini, svoje erotične fotografije ponuja za 13 dolarjev na mesec oziroma nekaj več kot deset evrov, moški, ki uživajo v pogledu na njene obline, pa morajo za šest mesecev dostopa do vročih fotografij odšteti malce več kot 120 dolarjev. »To je zame en lep dodaten priliv, od tega lahko živim, in če se ne bi splačalo, tega zagotovo ne bi počela,« kratko in jedrnato pravi Ana.