Kandidatka opisala vzdušje: Kot v volčjem žrelu

Polona je želela do njega, a ni ji uspelo. FOTO: Pop TV

Sarcy mu je povedala, da ima dva lokala, a da si želi partnerja in družino. FOTO: Pop TV

Za večerno druženje so nekatere kandidatke skovale taktiko, da bodo odšle doin mu vzela predragocen čas, da druge ne bi prišle na vrsto. »To je planin njenega klana. Mary je povedala starost, zato je ta hotela k njemu,« je rekla. Posebej je želel govoriti s, ker je pred dnevi slišal, da je prišla v šov zaradi promocije. »Ne vem, kaj bo po oddaji. Ne vem, ali bi mi prijala večja pozornost.« Dodala je, da se bo prepustila toku.je za kamero povedala, da je Mary kriva za slabo vzdušje. Ob strani je stalain bila precej slabe volje, zato je šel 'sanjski' do nje: »Zelo so napete energije, ker sta dva klana. Me, novoselke, pa smo padle v volčje žrelo. Mislila sem, da sem močna in stabilna, zato bi rada izvedela nekaj več o tebi, da vem, ali se je vredno truditi s temi dekleti.« Gregor pa ji je odgovoril, da mora ona sama vedeti, ali se želi potegovati za to.Šov sta morali polegzapustiti šein).