Kandidat iz šova »po glavi ves potolčen«

Poškodovani Branko. FOTO: Pop TV

Metka Šeškar.. FOTO: Pop TV

V šovu Ljubezen po domače so se začeli prvi zmenki. K simpatični 59-letni kandidatkiso na dom prispeli štirje snubci, a se je hitro pokazalo, da vsaj eden ne bo kos nalogam, ki jih je četverici zadala Metka.je namreč k njej prišel z obvezano roko in rano na čelu, kar je Metko močno presenetilo.»Spet ima nekaj roko poškodovano in po glavi je ves potolčen. Je padel?« je komentirala Metka. Kot je dejal, je imel manjšo nesrečo s kolesom, ki se je zgodila ponoči, »ko je s kolesom zadel v ploščo in padel čez balanco«.Metka je snubcem naročila, naj uredijo njen dom, in kdor se bo najbolje odrezal, bo šel z njo na zmenek. Branko kljub delujoči eni roki navodil ni vzel resno in je pretežno počival, medtem ko so si ostali trije razdelili delo: eden je kuhal kosilo, drugi obrezoval drevje in tretji pospravljal hišo.Metka (59) je v oddaji razkrila, da ima rada pozornost, nežnost in romantiko. Po dolgih desetletjih življenja s soprogom se je nekega dne odločila, da se bo razvezala in zaživela na svojem. Zdaj išče partnerja, ki ji bo kos in ji tudi pomagal pri hišnih opravilih.