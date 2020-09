Kandidat brutalno iskren: pritiski so preveliki, v šovu ne bo sodeloval

David Vidmar. FOTO: Poptv

Lepi Popov kandidatje šokiral voditeljicoin zavrnil sodelovanje v šovu. Povedal je, da odkar se je javno izpostavil, je nanj prišlo preveč pritiska in da tega preprosto ne zmore. Priznal pa je tudi, da je v času čakanja na pisma našel dekle in da bi bilo nepošteno, da bi sprejel pisma, saj je njegovo srce že oddano.Spomnimo, v svoji predstavitvi je povedal, da je bil v preteklosti prizadet, zato si zdaj želi dekleta, s katerim bi skupaj hodila v hribe in se družila med športnim udejstvovanjem. Rad ima dalmatinsko glasbo in druženje s prijatelji. Želi si osvojiti Mount Everest. Očitno se je njegovo srce že zacelilo.Ostali junaki podeželja pa so v nedeljski oddaji v živo spoznali svoje snubce in snubke.je svojo peterico povsem razvnela že med prihodom.je opazil: »Jacqueline ima dobro oprsje.«​pa je začarano komentiral: »Res dobra bejba.«​Poleg nje so danes svoje kandidate spoznali tudiin