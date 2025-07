Kamasutra Žana Serčiča vroča in mistična

Vroča kot Afrika, mistična kot Indija, zapeljiva kot dekle iz sosednje ulice. »Kamasutra je pesem o občutkih, ki jih pričara poletje. Tega v vsakem življenjskem obdobju dojemamo nekoliko drugače. Za nekatere je to le čas oddiha, v drugih sproža strasten občutek, da je v zraku nekaj magičnega. S prispodobami iz narave sem skušal naslikati ples, zabavo in poželenje. Stara indijska knjiga Kamasutra, ki je pesmi posodila naslov, pa ne govori le o ljubezenskih položajih. Njena rdeča nit je pretočnost energij med moškim in žensko, kar nam daje svojevrsten pogled na življenje,« pravi Žan Serčič.

Videospot je ekipa posnela ob nedavnem koncertu v Izoli. FOTO: Lr Photography

Žan Serčič zadnjih nekaj let niza uspešnico za uspešnico. FOTO: Rok Deželak

Zvočno in žanrsko zelo rad eksperimentira, saj je glasbenik in producent, prav tako mu ni tuja uporaba različnih zvokov. V Kamasutri se niso mogli izogniti sitarju, ob značilnem latinskem temperamentu pa skladbo krasijo tudi afriški zvoki. Žan je pesem z ekipo ustvaril v prvem delu poletja, proces pa je na veselje svojih številnih sledilcev pridno dokumentiral in objavljal na družbenih omrežjih.

Pri ustvarjanju skladbe so sodelovali še producent ​Krešimir Tomec in Lazaro Zumeta, oba člana Žanove skupine, za dodatno svežino pa je poskrbel producentov sin Jon Tomec. Spremljevalni videospot je ekipa posnela ob nedavnem koncertu v Izoli. Glavni vlogi so zaupali profesionalnima plesalcema Valentini Zajtl in Janu Maroltu, ki sta zgodbo brezčasnega poletja prikazala s strastnimi gibi in preciznimi tehnikami.

Tudi tokrat je Žan videospot pretkal s koncertnimi posnetki. Sicer pa priljubljeni pevec letos praznuje dva jubileja, 15 let glasbenega ustvarja, maja pa je imel trideset let. Turnejo 15 let navdiha bo zaključil z velikim koncertom v Križankah 26. septembra.