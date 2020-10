Kam je izginil sin Joca Pečečnika?

To je Rokov projekt, jaz sem malce pomagal pri organizaciji: nakupil kakšno vrtnico, rezerviral kakšno dvorano.

Ata Joc Pečečnik FOTO: LEON VIDIC

9 let je od predstavitve albuma Pečečnika mlajšega za najbližje in slovensko elito v Cankarjevem domu.

Pečečnik, Wagner in Tristan

Tristan je sicer ime iz Wagnerjeve opere Tristan in Izolda, ki je povzeta po staronemškem zapisu Gottfrieda von Straßburga. Menda ima Wagnerjev Tristan posebno mesto v glasbeni zgodovini. V odmiku od konvencionalne harmonije in tonalitet mnogi vidijo temelje za klasično glasbo 20. stoletja. Harmonska inovacija, imenovana Tristanov akord, iz prvih taktov opere velja za prelom v zgodovini glasbene kompozicije. No, Pečečnikov Tristan s tem nima nobene zveze!

Kam je izginil, sin slovenskega gospodarskega mogotca? Kje se skriva? Vsaj na glasbenem prizorišču ga ni!Spomnimo. Pisalo se je leto 2011. Takrat je bil Rok Pečečnik, ki si je nadel umetniško ime, star 19 let, danes pa je 28. Izdal je prvenec z naslovom Večer za dva in ga predstavil najbližjim in slovenski eliti v Klubu Cankarjevega doma.»Mislim, da lahko brez težav zatrdim, da to ni moj projekt. To je Rokov projekt, jaz sem malce pomagal pri organizaciji: nakupil kakšno vrtnico, rezerviral kakšno dvorano. Malo ga pa tudi usmerjam in poskušam pomagati,« je dejal njegov oče Joc.In je izginil. Kot se je šušljalo po labirintih, naj bi ata nato sina postavil za direktorja kazinoja Kongo v Grosuplju, vmes pa je tu in tam kaj malega zapel. Denimo s hrvaško. Je pa tudi res, da sta Roku pri glasbenem udejstvovanju pomagala znana slovenska skladateljain, ki sta se leta 2011 lotila aranžmajev.Mimogrede: album priredb nekaterih največjih slovenskih uspešnic je Pečečnik ob pomoči svoje ekipe posnel v dobrega pol leta, kar je rekordno za slovensko sceno, kjer skupine ali avtorji pacajo izdelke po nekaj let. »Prepričala me je neverjetna poučenost tega zelo mladega fanta. Najprej ga niti ne vzameš tako zares. Nato pa vidiš, da ve o tej naši muziki neverjetno veliko, da jo obvlada, študira, proučuje ... In seveda to človeku, kot sem jaz, godi. Da pride mlad fant, ki pozna mojo glasbo in glasbo mojih kolegov tako dobro in jo želi interpretirati. To redko doživimo,« je pojasnil Robežnik. Sepe pa je dodal: »On je navdušenec za glasbo. On je navdušenec za slovensko glasbo. In takoj smo se ujeli.«Album pesmi Slovenske popevke v novih preoblekah je novinarkav spremni besedi poimenovala Tristanova glasbena pravljica. No, zdaj ga ni več nikjer. Ali se pa hudimano dobro skriva. Vsaj na sceni, če je že bil tako dober.