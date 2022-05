Kakšno presenečenje: to je prvih deset finalistov letošnje Evrovizije (VIDEO)

Znanih je prvih deset polfinalistov letošnje Evrovizije. Švica, Armenija, Islandija, Litva, Portugalska, Norveška, Grčija, Ukrajina, Moldavija in Nizozemska se bodo v soboto še enkrat predstavile na velikem evrovizijskem odru in upale, da bodo prepričale gledalce in strokovne žirije. Med njimi žal ni naših predstavnikov. LPS in njihova 200 kilogramska disko krogla, ki se na odru ni vrtela, se bodo kmalu vrnili domov.