Kakšne novice: po zaroki še nov član

iniz dueta BQL sta konec leta v svet poslala svoj novi videospot za pesem Budala, ob koncu tega pa je Anej, mlajši član, razkril veliko novico – prihodnje leto bo dahnil usodni da. Na koncu spota so zavrteli tudi dejansko zaroko, ki jo je izvedel, kot se spodobi. Pokleknil je na tla in odprl škatlico s prelepim prstanom.21-letni Anej pravi, da je v videospotu prav on tisti, ki je zaradi predolgega čakanja zapravil priložnost. V resnici pa je ravno obratno. Poroko načrtuje že za prihodnje leto. Sta pa z izbranko te dni sporočila še eno lepo novico. Na instagramu sta sporočila, da gresta v novo leto z enim družinskim članom več. To je muc Nacho.