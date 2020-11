Kakšna zabava! Gajserjeva punca objavila nore posnetke rajanja (FOTO)

FOTO: Instagram

Motokrosist(24) je s svojo ekipo proslavil nov naslov svetovnega prvaka v razredu MXGP. Po velikem uspehu je povedal, da je super zadovoljen, ker je še četrtič (tretjič v elitnem razredu) postal svetovni prvak, in se zahvalil tudi navijačem. »Škoda je, da danes ne morejo biti tu z nami, atmosfera bi bila z njimi res neverjetna. Upam, da se razmere kmalu izboljšajo in da se življenje vrne v stare, normalne tirnice.« Nato pa se je začelo slavje ...Timova partnerica, ki ga spremlja na vsaki dirki, je na instagramu objavila nekaj posnetkov z zabave. Vzdušje je bilo izjemno, Timu pa so zapeli tudi legendarno pesem skupine Queen We are the Champions.Veselje bi bilo zagotovo še popolnejše, če bi se zabave lahko udeležil še šampionov oče, ki je še vedno zelo pomemben v sinovem življenju.