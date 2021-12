Kakšna sprememba zvezdnice šova Ljubezen po domače: stavimo, da je danes ne bi prepoznali

Mihaela Krajnc, divja Korošica, ki je iskala v šovu Ljubezen po domače moškega svojih sanj, se je povsem spremenila. Poslovila se je od dolgih modrih las in zasijala kot platinasta kratkolaska. Novo fotografijo je objavila na instagramu in navdušila sledilce.

Mihaela v šovu prave ljubezni ni našla. Za njeno srce so se borili Matej Rokavec, Bojan Gros in Uroš Bilban. Mihaela je na koncu izbrala Mateja, s katerim je šla na romantični izlet. Skupaj sta si celo dala naretiti tetovažo, a se ljubezen med njima ni obdržala. Iskrice so preskočile med Matejem in Sentyo, drugo udeleženko šova, ki sta pred kratkim dobila tudi otroka.