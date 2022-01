Kakšna smola! Anji Ramšak odpovedali oddajo

V začetku tedna so na Radiu 1 pompozno napovedali, da se s 24. januarjem na radijske valove vrača Anja Ramšak. A ne vrača se v Šov Denisa Avdiča. Z Robertom Roškarjem sta namreč dobila svojo oddajo Šou domov. A očitno Anji in Robertu ne gre vse po načrtih. Poslušalci v ponedeljek šova namreč še ne bodo mogli poslušati, saj je Robert zbolel.

»Urednica mi je govorila naj se pazim in naj si z ljudmi ne izmenjujem telesnih tekočin,« je dejal in priznal, da je bil dve leti, kot da virusa ni in da ne obstaja, zdaj, tik pred novim šovom, pa ga je doletela okužba. Roškar pravi, da verjetno to pomeni, da je treba na vse dobre stvari treba še malo počakati.