Kakšna drama: slovenska vlogerka skoraj obtičala v Braziliji

Gotovo se vsi spomnimo, kako je prejšnji teden na novinarski konferencirazlagal, kako bodo vsi tisti, ki so odpotovali v Brazilijo tam ostali še kar nekaj časa, saj so bili s prvim februarjem vsi leti odpovedani. Samo mislimo si lahko, kako je paniko zagnala slovenska vlogerka, ki je konec januarja odpotovala iz Dubaja v Brazilijo na obisk k prijateljicam.Lucija je načrtovala, da se v Dubaj, kjer dela, vrne 2. februarja, a ji je še v zadnjem trenutku uspelo prestaviti karto in je ujela zadnji let iz Brazilije. Lucija je imela neizmerno srečo, saj je Šter napovedal, da tistim Slovencem, ki bi zaradi svojih solo koronavantur obtičali v Brazliji, ne bodo mogli pomagati.Kakšno dramo je doživljala in kako je potekal njen 15-urni let na natrpanem letalu, je seveda razkrila v svojem vlogu, ki ga je objavila na spletu.