Kakšen šok: Zala Tomašič vstopila v hotelsko sobo in na postelji zagledala neznanca (FOTO)

V večjem delu Španije in na Portugalskem so po ponedeljkovem električnem mrku ponoči znova vzpostavili preskrbo z električno energijo, poročajo tuje tiskovne agencije. Vzrok za električni mrk, ki je prizadel večji del Iberskega polotoka, kjer živi skoraj 60 milijonov ljudi, še ni znan.

Je pa ravno v ponedeljek v Valencio na kongres Evropske ljudske stranke priletela evroposlanka Zala Tomašič, ki se je znašla sredi pravega kaosa. Dan po mrku je na Instagramu sporočila, da ji v času izpada elektrike »nič ni delalo« na telefonu, malo mobilnega omrežja pa je ujela samo vsake toliko časa. Po njenih besedah ni deloval internet v hotelu, prav tako ne mestni prevoz.

Zala Tomašič je svojo prigodo opisala sledilcem. FOTO: Instagram

A to še ni bila najhujša stvar, ki se ji je pripetila. Ko se je prijavila v hotel in so ji dali ključe od sobe, se je izkazalo, da njihov sistem ne deluje, kot bi moral, zato so jo poslali v sobo, kjer je že nekdo bival. »Jaz samozavestno zakorakam v to sobo in notri je že bil nekdo. Neki moški je spal na postelji. Ne vem, kdo od naju je bil v večjem šoku,« pripoveduje Tomašičeva, ki se je nato moškemu opravičila in se odpravila nazaj do recepcije.

Tam so seveda težavo nemudoma rešili, v drugem poskusu pa je le dobila ključ sobe, ki je bila prazna.