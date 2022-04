Šokantni posnetek: Hajdi izgubila živce, tako je kričala na Kate (VIDEO)

Vročekrvna nevesta Hajdi je v šovu Poroka na prvi pogled doživela pravi živčni zlom. Potem ko je odkrila, da je njenemu Anžetu pisala Kate, se je z njo soočila. Zavore so ji popolnoma popustile, ko ji je Kate rekla, da ni imela slabih namenom in da se je »pač zgodila situacija.« Hajdi je imela dovolj, Kate je očitala, da ne more tega reči, da se je pač zgodilo, da je bila ona tista, ki se je odločila za tak korak. Svoje je pristavila še Sanela, saj je ugotovila, da si je tudi njen mož dopisoval s Kate.

Medtem ko je bila Kate hladna kot 'špricer' in je krivdo poskušala zvaliti na fante, je Hajdi izgubljala živce. Začela je vpiti na Kate in ji očitati, da iz nje »dela budalo«. Dejala ji je, da ne mara, da »misli, da je budalasta barbika«. »Ne bom pustila, da kdo dela budalo iz mene. Gledaš me v oči in mi lažeš,« ji je dejala, Kate pa se je še naprej z mirnim tonom zagovarjala.

Kakšen je bil razplet burnega prepira, še ni znano, se pa na posnetku vidi, kaj so si o vsem skupaj mislili fantje.