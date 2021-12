Kako žalostno! Policisti prekinili dobrodelno presenečenje Mirana Rudana

Marko Soršak Soki je znan kot pravi humanitarec. S svojimi akcijami je že številnim otrokom pričaral nasmeh na obraz. Njegova dobra dela so navdihnila tudi številne njegove glasbene kolege, ki mu pomagajo v dobrodelnih akcijah. Tokrat vodi akcijo za Mateja, fanta, ki je že celo svoje življenje na invalidskem vozičku. Da bi mu polepšal te praznične dni, mu je pripravil prav posebno presenečenje na Ptuju, ki pa se žal ni končalo tako kot si je Soki zamislil. Presenečenje na svežem zraku, ko je Mateju zapel Miran Rudan, je prekinil obisk policistov. Izkazalo se je, da dobro delo nekoga zmotilo in zato je poklical na številko 113.

Spodaj objavljamo nelektoriran Markov zapis in odziv, ki jasno pove, kaj si Marko misli o tistem, ki je prekinil lepo presenečenje.

»Pa saj to lahko samo POPIZDIŠ! Nekaj mi razložite prosim. Kakšen človek si, da pokličeš inšpekcijo in policijo, ker na svežem zraku fantu, ki živi že celo življenje na vozičku, pripraviš presenečenje za božička?

A lahko še prosim živimo? Ti, ki si poklical, a misliš, da bi Matej to tebi naredil? Sredi belega dneva za 15 minut pesmi greš ti obremenjevat oblasti. Zakaj? Ker lahko? Ker ti nekaj ne paše? Ker nekdo ni imel maske ali kaj? A sploh veš kaj si naredil? Si nas hotel kaznovati?

Mateju smo pripravili samo presenečenje. Povabili smo ga v naše najstarejše mesto, županja ga je toplo sprejela, Miran Rudan mu je osebno prišel zapet štiri skladbice in vse to, da bi bila lepa praznična gesta.

Res si….bom raje tiho!«

Brez kršitev Za komentar smo prosili tudi PU Maribor, kjer so nam odgovorili, da so policisti PP Ptuj 18. 12. 2021 prejeli prijavo, ki se je nanašala na domnevne kršitve Zakona o javnih zbiranjih in nespoštovanje odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid-19 na Ptuju. Ob prihodu na kraj so navedbe preverili. Po doslej zbranih informacijah kršitve niso bile ugotovljene.

Odzval se je tudi Miran Rudan, ki je priznal, da ne more pozabiti, kaj se je v soboto zgodilo na Ptuju. »In res je, da se v težkih časih pokaže kakšni so ljudje v resnici. S tem se ne bi mogel bolj strinjati. Ko narediš nekaj dobrega, da osrečiš človeka, ki mu življenje ni prizanašalo...in ko vidiš te iskrice v očeh - se vprašaš kako ima nekdo srce, da uniči ta trenutek??? Se lahko takšen človek pogleda v ogledalo? V posnetku zaslona spodaj je že Marko Soršak povzel včerajšnje dogajanje. In resnično - vsa čast za to kar počne že leta. Niti 1% tega ni sposoben narediti ta, ki je včeraj uničil ta veseli dogodek. Verjamem v karmo, ki ni samo bend iz Hrvaške.«