Kako žalosten dan za slovensko glasbo, umrl je Tadej Hrušovar

V 74. letu starosti je oči za vedno zaprl, avtor ene najlepših slovenskih pesmi Dan ljubezni, nekdanji član zasedb Bele vrane ter Pepel in kri.Leta 1975 je nastopil je na Evroviziji, kjer je skupina s skladbo Dan ljubezni zastopala Jugoslavijo. V svoji dolgi in aktivni glasbeni karieri se je podpisal pod več kot 400 skladb, ki jih je napisal za različne izvajalce.Med najbolj znanimi so poleg že omenjene Pesem za dinar, Dekle iz zlate ladjice, Ljubljanski grad, Svet se vrti in še mnoge druge.Ob njegovi smrti so se na spletu oglasili številni znani Slovenci in njegovi glasbeni kolegi.je med drugim zapisal: »Odšel si in s teboj tvoja glasba. Upal si, da te bo Slovenija priznala in upanje je s teboj umrlo. Slovenija se ti, tako, kot mnogim drugim ni poklonila! Raje se priklanja glasbenikom iz drugih držav! Morda sedaj, ko si mrtev. Hvala ti za vse, za vse lepe pesmi in vse lepe trenutke, ki smo jih skupaj preživeli.«Politikje sporočil: »Danes je v 74. letu umrl moj prijatelj, velik slovenski glasbenik Tadej Dejvi Hrušovar. Slovencem je dal Dan ljubezni in mnogo drugih čudovitih pesmi. Kljub temu je umrl žalosten, razočaran nad Slovenijo, pogosto osamljen in skoraj obubožan. Zaslužil si je neskončno več. Dragi Tadej, za vedno boš ostal v naših spominih in v mislih vseh tistih, ki čakamo, da bo nekoč za vse prišel dan Ljubezni. Naj v Bogu počiva tvoja duša.'Vzemimo si čas za prijatelje, sicer nam bo čas vzel prijatelje'.«»Poslovil se je velikan zabavne glasbe. R.I.P. Tadej Hrušovar,« je dodalpa je na twitterju objavil: »Umrl je Tadej Hrušovar, avtor ene najlepših slovenskih pesmi Dan ljubezni. Naj počiva v miru.«