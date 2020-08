Kako simpatično! Poglejte, kam je povabila Boruta Pahorja (VIDEO)

Britanska veleposlanica v Slovenijikončuje s svojim mandatom. Kot gre po protokolu, odhajajoče veleposlanike ob koncu gosti predsednik. »Ko veleposlaniki zaključijo mandat jih sprejmem na poslovilni obisk. Britanska veleposlanica Sophie Honey pa je imela zelo neobičajno željo. Da to narediva na kotalkah in rolarjih. Dvakrat sem vprašal ali prav slišim. Prav, prav,« je na instagramu zapisal Pahor in prilepil simpatičen video. Pahor in Honeyjeva sta se odpravila v Tvoli in se kot kaže prav zabavala ob športni aktivnosti. Ob tem sta si izmenjala tudi darili.Tudi odhajajoča Britanka se je na tviterju zahvalila Pahorju za dobro sodelovanje zadnjih pet let in krasno slovo na rolerjih oziroma kotalkah.