Kako se skorajšnja mladoporočenca počutita dan pred poroko? Vprašali smo oba

Ljubezenska pravljica Tine Gaber in premiera Roberta Goloba bo v soboto dosegla vrhunec. Po treh letih razmerja bosta dahnila usodni »da« in pred očmi izbranih gostov postala mož in žena. Podrobnosti o poroki leta so sicer še vedno zavite v tančico skrivnosti.

Mladoporočenca bosta svojo ljubezensko zgodbo okronala v protokolarnem biseru ob slovenski obali – v Vili Tartini v Strunjanu. Lokacija slovi po intimnem, a prestižnem ambientu, ki pa ni poceni: samo najem znaša okoli 12.000 evrov, slavnostna pogostitev pa najmanj 180 evrov na osebo. Slavnostni obred bo vodil ljubljanski župan Zoran Janković, dolgoletni politični zaveznik Roberta Goloba.

Poročni obleki je kupila v Zagrebu

Organizacija poroke je povsem v zasebnih rokah – brez državnega protokola, brez tujih državnikov in brez medijev. Vse stroške bo par pokril sam, varovanje pa ostaja v domeni policije, saj je premier uradno varovana oseba 24 ur na dan.

Revija Suzy danes poroča, da bosta glavni družici Tine Gaber njena sestra Urška Gaber in prijateljica Pina Weisseisen. Tina je za to priložnost kupila kar dve obleki, in sicer v Zagrebu.

Med prvimi je darilo poslal hrvaški premier Andrej Plenković, ki je bodoči nevesti poslal šopek.

Tako premierja kot njegovo izbranko smo tik pred zdajci vprašali, kakšni so občutki pred velikim dnem. Medtem ko se je Gabrova zavila v molk, so nam iz kabineta predsednika vlade podali le doslej že znane informacije, na konkretnejša vprašanja pa niso želeli odgovoriti.