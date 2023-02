Kako prosim? Tega o pevcu Sebastianu zagotovo niste vedeli

Na televizijske zaslone je prišla nova zabavna oddaja – Kolo sreče. V njej so gostili tudi znanega štajerskega pevca Sebastiana, ki je v oddaji razkril nekaj, kar o njem zagotovo niste vedeli. Čeprav ga večina pozna kot glasbenika, je pravzaprav po izobrazbi nekaj čisto drugega.

Razkril je, da ima diplomo iz angleščine in književnosti, doštudiral je na ljubljanski filozofski fakulteti leta 2016 tik preden se je uvedel bolonjski sistem. »Tega verjetno večina ne ve, a sem po izobrazbi profesor angleškega jezika in književnosti. Februarja pred junijem me je klicala sošolka in rekla, da ima še enajst izpitov in da se je odločila, da bo dokončala. Jaz sem imel še dva izpita in seminarsko in sem si rekel, če bo ona dokončala, bom tudi jaz. Mesec pred tem nihče ni razmišljal o tem, potem pa je bilo to to,« je ponosno povedal glasbenik.