Kako je Slovenka postala zvezda Amazonove kampanje (VIDEO)

Luč sveta je ugledala Amazonova reklama za letošnji božični čas, v njej pa se najde marsikateri Slovenec. Ena osrednjih vlog je pripadla Ljubljančanki, sedemletniReklama, ki so jo v začetku oktobra snemali v Ljubljani, je v znamenju koronavirusa, njeno sporočilo pa je, da se z močno voljo in trdim delom uresničijo vsake sanje, tudi v časih, ki ji svet preživlja zaradi pandemije, saj sta človeški duh in povezanost skupnosti močnejša od vsega. Glavno vlogo v reklami igra francoska balerina, njeno sestrico, ki odigra ključno vlogo in dvigne duha mlade plesalke v najtežjem trenutku, pa odigra Kamsi, učenka drugega razreda osnovne šole.Preberite tudi:Kamsijina mamaje za Slovenske novice razkrila, kako je prišlo do sodelovanja v eni najtežje pričakovanih reklam, posnetih za letošnji prihajajoči božič.Do sodelovanja je prišlo tako, da sem najprej od UniCastinga dobila sporočilo, da iščejo temnopolte statiste vseh starosti. Ker imam tri otroke, sem prijavila vse tri. Čez nekaj dni pa so mi sporočili, da je produkciji Kamsi glede na fotografije simpatična in bi jo radi videli na posnetku. Odšli sva v studio, kjer so Kamsi posneli in tri dni kasneje so sporočili, da je bila izbrana za vlogo mlajše sestrice v reklami za Amazon – The show must go on. Naj še omenim, da sta pri snemanju reklame sodelovala tudi mlajša hči in sin kot statista.Da. Prvič je sodelovala, ko je bila stara osem mesecev v reklami za Atupri. Lansko leto pa je za Hisense posnela nekaj fotografij za promocijo nove televizije.Pri snemanju je sodelovala vse dni, torej šest.Kamsi rada nastopa in v tem zelo uživa, tako da ji samo sodelovanje ni bilo naporno in je z veseljem sodelovala.Seveda. Kadar se bo pokazala kakšna priložnost, kot je bila ta, bo seveda sodelovala, če bo to želela.Da. Upoštevani so bili vsi predpisani ukrepi. Tudi sodelujoči so se jih držali.Ko je bila šola še odprta, je obiskovala plesni in košarkarski krožek. Kadar pa je doma, se rada igra s sestrico in bratcem, gre na kolo ali na dolge sprehode, posluša glasbo in pleše, pa tudi ustvarja rada. Skratka, je dokaj tipična sedemletnica.Da, poznam še nekaj statistov, ki so nastopali v reklami, nekaj ljudi iz naših prijateljskih krogov.