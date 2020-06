Kako grdo so izkoristili našega DJ Umeka!?

Prav nič nenavadnega ni, da spletni prevaranti znana slovenska imena zlorabljajo v takšne in drugačne namene. Pred kratkim se je Katarini Čas pripetilo, da so neznanci njen obraz in ime izkoristili za promocijo nekega izdelka za hujšanje, kar je lepo igralko močno pogrelo. Nekaj podobnega se te dni dogaja tudi najbolj znanemu in priznanemu slovenskemu didžeju, fotru slovenske elektronske scene DJ Umeku.



Na facebooku se je namreč pojavil oglas, ki pa bi lahko uporabnikom povzročil precej sivih las, če bi ga odprli, saj gre po mnenju poznavalcev za virus. Ob njegovi fotografiji se je namreč pojavil zapis: »Najnovejša investicija DJ Uroša Umeka je prestrašila vlado in velike banke.« Naslov je spektakularen, a kaj ko nič od napisanega ne drži. Uroš Umek se v zvezi z oglasom na družabnem omrežju ni oglasil, tisti, ki zadeve nekoliko bolje poznajo, pa opozarjajo, da lahko radovednost uporabnike facebooka drago stane.