Kacin s cmokom v grlu: Ni kaj dodati

Slovenijo je zajela rumena vročica. Skoraj ga ni Slovenca, ki ne bi spremljal kronometra na kolesarski dirki po Franciji, na katerem je; deklasiral je celotno konkurenco, rumeno majico pa mu je moral predati, ki jo je nosil slaba dva tedna.Preberite tudi:Med številni, ki so na trnih spremljali naša kolesarska šampiona in si grizli nohte med napetim kronometrom, je bil tudi. Politik, ki je zadnje mesece uradni govornik vlade za covid 19, je v svoji maniri komentiral tudi razplet, po katerem se Slovenci poklanjajo neverjetni predstavi Tadeja Pogačarja in sočustvujejo s Primožem Rogličem.Preberite tudi:»Tadej Pogačar prehiti vse, uprizori pravo modno revijo - predstavi celo zmagovalno kolesarsko kolekcijo. Slovenija v nebesih, brez sape, pri 22ih zmore še nagovor. BRAVO, čestitke. Moje misli so s Primožem, poklon Rogla, dal nam je krila, vodil do konca. Dva naša, dva ca. Paris je njun. Poklon,« je zapisal (nelektorirano) v prvem odzivu.Primož je kljub grenkemu razočaranju ob porazu v cilju čestital Tadeju. Prizor je kmalu obšel svet. Ganil je tudi Kacina: »Poklon, globok in ponižen poklon obema, priznam, cmok v grlu. Pa še v letu, ko usodo vseh panog športa kroji covid-19. Slovenija je danes res velika, OGROMNA je na francoskem in evropskem zemljevidu. Prvi in drugi sta bila, oba, dva. Težko ju bomo (do)čakali, a na vrsto pride tudi to, zagotovo!«Posebej pa se je poklonil še Primožu: »Velikan na kolesu, zgled za mlade in vse druge, ki to nismo več. Moj globok poklon in vse spoštovanje.«Odzval se je tudi na zapis slovitega, ki je zmago Pogačarja označil za najboljšo predstavo, ki jo je videl v kolesarstvu. »Ni kaj dodati, ko ta to pove, smo (lahko) brez besed in malo bolj ponižni. Njemu je uspelo, Tadej Pogačar je zmogel in zmagal, zase, za svojo ekipo, za svoj kraj in tudi za Slovenijo; ne mi, kavči ne štejejo,« je pohvalil mladega kolesarja.