Kako bosta božič preživel znani slovenski glabenik in njegova Patricija

Letošnji prazniki bodo verjetno za veliko ljudi drugačni kot prejšnja leta. Glasbenik Gianni Rijavec in njegova Patricija nista izjema: »Božični večer ne bo tak, kot je bil sicer v navadi, ker letos ne bo polnočnice in tako odpade moje orglanje v cerkvi. Vsako leto sem namreč do sedaj igral orgle pri polnočnici v domači cerkvi. To je poseben občutek, ker so orgle poseben inštrument, zvok je namreč fantastičen, mogočen. S Patricijo sva sklenila, da bova šla opolnoči v domačo cerkev na Trnovem pri Gorici in bom v prazni cerkvi zaigral nekaj božičnih pesmi, predvsem pa seveda Sveto noč. Naj bo to letos za mir med nami, mislim, da to v tem trenutku še kako potrebujemo.«



Za dobrote na mizi bo poskrbela Patricija, zakurila pa bosta tudi kamin. Tudi silvestrovo bo podobno: doma, z večerjo in kaminom ter malo klavirja. Brez tega ne gre, pravi Gianni.



Znani pevec komentira, da so trenutno čudni časi in da sta oba večinoma doma in tudi delata od doma: »No, Patricija kombinira, malo Maribor, malo Trnovo pri Gorici, odvisno od dela na fakulteti. Kakorkoli že, pa ustvarjava, Patricija riše, ker (upamo, da bo vse okej) bo imela meseca marca razstavo. Jaz pa ustvarjam nove skladbe, sedaj je čas za to in upam, da se bo tja proti poletju kaj odprlo glede koncertov. Za nas glasbenike-umetnike je resnično noro. Bili smo prvi, ki smo ostali brez dela in bomo verjetno zadnji, ki bomo lahko začeli z delom.«



Vse je pozval, da pazimo drug na drugega, smo odgovorni do sebe in do drugih: »Upam, da bo cepivo čimprej na voljo, ker mislim, da je to edina rešitev, sicer se bo agonija v valovih nadaljevala. Vsekakor pa nič več ne bo tako, kot je bilo. Moramo se navaditi, moramo se prilagoditi, žal.«