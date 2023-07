Kaja Vidmar na poroki: delila je tudi posnetke (FOTO)

Poročil se je mlajši brat nekdanjega hrvaškega profesionalnega nogometa Šime Vrsaljka Mario, vzdušje s poroke pa je na svojem instagramu delila Vrsaljkova partnerka Slovenka Kaja Vidmar (25), ki jo poznamo tudi iz šova Zvezde plešejo, sicer pa je oblikovalka in podjetnica.

Na Instagramu je delila prvi ples mladoporočencev Maria Vrsaljka in njegove soproge Meri Rašin.

Poglejte si posnetek (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Na posnetkih se lahko vidi, da je Meri noseča. Tudi Kaja je nedavno razkrila, da s Šimetom pričakujeta drugega otroka. Nosečnici sta skupaj pozirali na terasi, Kaja pa je fotografijo delila na svojem instagramu in dodala emotikon dveh nosečnic in belega srčka.

Nosečnici Katja in Meri. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Kaja in Šime sta lani postala starša hčerki Viktoriji, zdaj pa pričakujeta še sina. O njuni zvezi se je začelo pisati relativno pozno - konec februarja lani. Kaja je bila takrat v visoki nosečnosti in začele so se širiti govorice, da je Vrsaljko oče njenega otroka.

Zgodbe so dodatno podžgale podrobnosti fotografij, ki jih bosta ločeno objavljala na družbenih omrežjih. Pozneje je par potrdil razmerje s skupnimi fotografijami na družbenih omrežjih. Nogometaš ima iz prvega zakona s someščanko Mateo sina Bruna.