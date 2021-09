Kaj takega se v šovu še ni zgodilo, tekmovalci šokirani

Dvoboj za glavo družine

Drugi so bili presenečeni, ko so izvedeli, da sta Dominik in Nika par. FOTO: Voyo



Od skrivnosti se mu je zavrtelo v glavi

V Kmetiji je prišel na vrsto dan za prvi dvoboj v areni. A še preden sta tekmovalca stopila v areno, je eden od njiju že izpadel. Kaj takega se v šovu se ni zgodilo, saj jekot prvi kršil pravilo in noči pred dvobojem ni preživel v kajži. Voditeljicaga je obvestila, da mora nemudoma spakirati svoje stvari in zapustiti kmetijo.je povedala, da tudi ona zapušča posestvo. Na vprašanje, zakaj, je pojasnila, da zato, ker sta z Dominikom par.je ob tem postala živčna, da bo Nika razkrila njo in, s katerim sta tudi par. Pred drugimi se je delala, da je zelo presenečena, čeprav sta imeli z Niko skupno skrivno nalogo, da skrivata svoji razmerji. Medtem ko so drugi razpravljali o tem, kako je mogoče, da sta Nika in Dominik par, je Aljaž čutil olajšanje, češ da tekmovalci ne bodo pričakovali, da sta v šovu dva para.Tekmovanja na izpadanje torej ni bilo. Je pa Natalija razkrila, da obstaja še ena skrivnost; Lina je prebrala pismo stricev iz ozadja, Natalija pa je pozvala tistega, ki deli skrivnost z Lino, da dvigne roko. Ko je Aljaž dvignil roko, so bili sotekmovalci navdušeni in mu čestitali, da sta tako dobro skrivala svoje razmerje. Ker sta opravila svojo nalogo, sta dobila imuniteto za naslednji teden. Aljaž je priznal, da je bilo na trenutke zelo težko, ker si z Lino nista mogla izkazovati nežnosti.V areno je nato vstopil le en dvobojevalec,, saj se je dvoboj moral zgoditi. Sledila je borba za glavo družine, Jan je za svojega nasprotnika izbral Aljaža. Naloge je bolje opravil Jan in odprevzel klobuk, ki ga nosi glava družine.insta pod prho govorila, kako presenečena sta bila, da sta Lina in Aljaž par. »Bo treba pa, op. p.),« je Tilen v šali napovedal, kdo bo njegova ljubezenska tarča. A Tjaša se zdi bolj naklonjena, s katerim preživlja veliko časa.Tilen je v šali priznal, da ni prišel v šov seksat, veliko bolj pa je razkrita skrivnosti prizadela, ki je težko dojemal, da sta Lina in Aljaž tako dobro skrivala svojo skrivnost. Anže je prepričan, da so od prej skupaj tudi Gino in Tjaša ter Ambrož inpa da je Linina babica.