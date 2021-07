Poptevejevca posneli, kako posebno oblečen je vodil poročila (VIDEO)

Verjetno se še spomnite spodrsljaja, ko so televizijskega voditeljakamere po koncu poročil pomotoma ujele v belih kratkih hlačah. Takrat je postal zvezda svetovnih razsežnosti, saj so posnetek predvajali tudi na največji japonski komercialni televiziji. In te dni, ko so se temperature dvignile skoraj do vrelišča, je Jani ponovno vodil oddajo v kratkih hlačah - tokrat črnih.»Medtem pa v našem studiu. Here we go again (Gremo spet od začetka), kot že pretekla poletja, spet samo v kratkih hlačah - nad voditeljski mizo pa srajca, kravata in jakna, kot se to spodobi,« so napisali (nelektorirano) njegovi kolegi iz studia in objavili posnetek na instagramu.Posnetek pa je razkril, da je bilo, kot kaže, vroče tudi Janijevi sovoditeljici, ki si je na pol sezula salonar in si je zračila nogo.Kako je bilo to videti, si poglejte v spodnjem posnetku.