Kaj takega pa še ne: župnik Martin med pridigo doživel tole (VIDEO)

Najbolj priljubljeni duhovnik v Sloveniji je človek, ki mu ne zmanjka idej. Martin Golob, ki ga je Slovenija pred leti spoznala skozi njegove objave na družbenih omrežjih in vloge, ki jih še danes pridno objavlja, vsako nedeljo nagovori številne vernike. Pri nedavni sveti maši pa je prišlo do nenavadnega dogodka, ki ga ni pričakoval niti sam. Ena izmed vernic je vse skupaj posnela in posnetek je postal viralen.

»Vse zgodi, pomembno je, da smo pripravljeni,« je izrekel Golob in potem se je zgodilo. Zapihal je veter in mu mašno oblačilo dvignil čez glavo in mu za nekaj trenutkov zastrl pogled.