Kaj takega pa še ne: države ena za drugo odpovedujejo nastop na Evrovziji, razlog pa ...

Pesem Evrovizije, na kateri je letos zmagal Kalush Orchestra iz Ukrajine, bo leta 2023 v Veliki Britaniji. Naših sosedov z Balkana ne bo na seznamu sodelujočih držav, pa tudi številnih drugih držav ne. Pred dnevi je z odpovedjo presenetila Bosna in Hercegovina, nato Črna gora, zdaj pa je novico, da svojega predstavnika ne bo poslala na glasbeno tekmovanje, sporočila še Severna Makedonija. Kot razlog so navedli »gospodarsko in energetsko krizo ter visoke stroške povezane s tekmovanjem«.

Prvi polfinalni večer 67. Pesmi Evrovizije bo 9. maja, dva dneva kasneje drugi. Veliki finale bo na sporedu 13. maja v Liverpoolu. Poleg omenjenih držav se tekmovanja ne bodo udeležile še Slovaška, Andora, Luksemburg, Bolgarija, Monako in Turčija.

Kako je s Slovenijo? O odstopu od tekmovanja za Pesem Evrovizije 2023 je nekaj časa razmišljala tudi Slovenija, a so pozneje svojo udeležbo le potrdili.