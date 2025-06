Kaj sta počela Cavazza in Benedettijeva na Obali? (FOTO)

V Gledališču Koper je potekala slovesna podelitev primorskih gledaliških nagrad Tantadruj, s katerimi tri primorska gledališča – Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Gledališče Koper in Slovensko stalno gledališče iz Trsta – vsako leto počastijo posameznike in kolektive, ki so s svojim umetniškim delom pomembno zaznamovali gledališko ustvarjanje na Primorskem in širše.

Letos je žirija za igralske stvaritve in gledališke dosežke, ki so jo sestavljali Matej Bogataj, Ana Perne in Martin Lissiach, soglasno podelila tri nagrade. Tantadruj za najboljšo predstavo v celoti prejme ustvarjalni kolektiv avtorskega projekta 1973 v režiji Tomija Janežiča, SNG Nova Gorica. Tantadruj za igralski dosežek je bil podeljen Anji Drnovšek za vlogo Olge v uprizoritvi Dnevi zavrženosti po romanu Elene Ferrante v režiji Tijane Zinajić, Gledališče Koper. Tantadruj za (ne)vidne dosežke, ki priznava presežke onkraj vidnega in pričakovanega, je prejel ustvarjalni kolektiv projekta Anhovo za izjemen družbenokritični angažma in vzpostavljanje skupnosti v režiji Žige Divjaka, SNG Nova Gorica.

Podelitev primorske gledališke nagrade Tantadruj in koncert Roka Matka je navdušila. FOTO: Mediaspeed

Tantadruja za življenjsko delo, najvišje priznanje, pa je letos – prvič v zgodovini podeljevanja – prejel avtor glasbe: skladatelj in glasbenik Mirko Vuksanović.

V Gledališču Koper so z Rokom Matkom ob spremljavi Obalnega komornega orkesta pripravili večer z njegovimi najodmevnejšimi pevskimi nastopi, ki jih je igralec s spremnim besedilom združil v enovit glasbeno-gledališki večer. Matka je na glasbenem odru gledališča spremljal Obalni komorni orkester, godalni sestav ljubiteljskih glasbenikov z Obale, ki poleg klasične glasbe posega tudi po preostalih glasbenih zvrsteh in že štiri desetletja pomembno sooblikuje kulturno življenje v slovenski Istri.

Ksenija Benedetti, predavateljica, muzikologinja, pianistka in nekdanja vodja Protokola Republike Slovenije s Katjo Pegan, direktorico in režiserko, Gledališče Koper Teatro Capodistria FOTO: Mediaspeed

Igralcu so se na odru pridružili še njegovi igralski kolegi ter gostje, med njimi Tinkara Kovač, orkestru pa bo dirigiral maestro Patrik Greblo, ki kot skladatelj, aranžer ali dirigent z gledališčem sodeluje že vse od ustanovitve.

Nace Junkar, operni pevec FOTO: Mediaspeed

Znana imena

Podelitev nagrad ni zamudil igralska legenda Boris Cavazza, ki je v Gledališče Koper prišel z ženo Ksenijo Benedetti, predavateljico, muzikologinjo, pianistko in nekdanjo vodjo Protokola Republike Slovenije. Opazili smo tudi Naceta Junkarja, opernega pevca in veliko znanih imen primorske kulturne scene, med njimi igralko Urško Bradaskjo, Nedo Rusjan Bric in Dragana Klarico z ženo Fulvio Zudič.