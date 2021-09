Kaj skriva Anamaria Goltes?

Po krajšem premoru in oddihu od družabnih omrežij se jev začetku meseca vrnila. In to v velikem slogu, s čudovito fotografijo, ki je nastala na Lukovi zabavi ob milijonski pogodbi, ki jo je podpisal s klubom Dallas Mavericks. Lepotica je razkrila, da se je v preteklih mesecih veliko dogajalo in da ni počivala. Delala je pri številnih projektih, ki naj bi v kratkem ugledali luč sveta.Več preberite tukaj