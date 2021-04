Kaj se je zgodilo z Eriko Žnidaršič

Oddaje Tarča, ki pogosto dviga veliko prahu, že drugi četrtek zapored ob tradicionalni uri ni bilo na sporedu programa RTV Slovenija. Včeraj so ob 20. uri predvajali Globus, ki je navadno sledil oddaji, ki jo vodi Erika Žnidaršič. Mnogi se sprašujejo, kaj se je zgodilo, kmalu pa so se razširile govorice, da je voditeljica zbolela. Pravzaprav naj bi se okužila s koronavirusom. To smo preverili pri javni nacionalni televiziji RTV Slovenija.



Dobili smo potrditev, da je voditeljico res začasno ustavila hudo nalezljiva bolezen, ki je v Sloveniji vzela že prek štiri tisoč življenj: »Voditeljica Tarče Erika Žnidaršič je okužbo iz domačega okolja že prebolela. Ekipa Tarče je med njenim okrevanjem pripravljala vsebine za nove oddaje. Voditeljico na malih ekranih znova pričakujemo prihodnji četrtek.«



Tudi mi ji želimo čim prejšnje okrevanje.

