Kaj se je zgodilo z Edijem Pucerjem? Pop TV odgovarja

Nekaj bralcev se je obrnilo na nas, češ da so opazili, da je voditeljica oddaje 24ur Darja Zgonc v ponedeljek in torek ponovno sama vodila oddajo, enako je bilo že predprejšnji teden. V teh koronavirusnih časih ni nenavadno, da so se spraševali, kaj se je zgodilo z njenim sovoditeljem Edijem Pucerjem.



»Naš voditelj osrednje informativne oddaje Edi Pucer je trenutno bolniško odsoten,« nam je odgovorila Maša Vodušek, predstavnica za stike z javnostjo na Pop TV in ob tem dodala, da ni v povezavi s trenutno covid situacijo. Brez skrbi torej ...



