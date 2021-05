Kaj se je zgodilo s Sanjskim moškim? Ni ga na sporedu

Mnoge oboževalke sanjskega Gregorja Čeglaja in ženske druščine, ki se v resničnostnem šovu bori za njegovo srce, bodo danes razočarane – oddaja je namreč izginila s sobotnega sporeda. Na Pop TV pa mirijo neučakane, da bo znova na sporedu v nedeljo.



Kot so pojasnili tudi v oddaji Pop in, Sanjskega moškega nikakor ne ukinjajo, temveč ga bo le za en večer zamenjala kopica drugih sanjskih moških – nogometašev Manchester Cityja in Chelseaja, ki se bodo udarili v finalu lige prvakov.



Je pa tudi za prihodnji teden šov predviden le za nedeljo.







