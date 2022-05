Kaj se dogaja z Nino Pušlar? Besno strigla lase in povedala, da ji je dovolj

Skoraj do dneva natančno, leto dni po izidu uspešnice Tople oči, predstavlja Nina Pušlar novo pesem Nina Nina Nina. V njej je združila moči s preverjeno ekipo: besedilo je napisala Urša Vlašič, s katero se kreativno prepletata že vse od zmage na Bitki talentov pred 17 leti, glasbo pa je ustvarila s studijskima mojstroma Miho Goršetom in Jernejem Kržičem, ki sta tudi člana njenega spremljevalnega benda.

»V odnosu smo pogosto pripravljeni veliko prestati. Včasih pa žal pride do točke, ko ne gre več naprej, ko za nekoga vse skupaj postane pretežko in na ta račun izgubi lastno dušo, svoj lastni jaz. Takrat pride čas, ko se je treba postaviti na prvo mesto, saj drugače lahko trpi tudi zdravje. Za srečo v dvoje je potrebna najprej sreča posameznika. Moramo se imeti radi ter si biti eni in edini, kar vsak človek tudi je – edinstven. Nisem ena in edina samo jaz. Eden in edini si tudi ti.«

V spotu pa je prav poseben prizor, kjer si Nina postriže lase in s tem simbolično prikaže nov začetek.